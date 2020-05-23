Вернидуб раскрыл секрет разгромной победы, которая подняла его Шахтер в тройку лидеров

Украинский наставник солигорского Шахтера Юрий Вернидуб прокомментировал победу над Белшиной в 10-м туре чемпионата Беларуси (4:0).

"Хорошая игра. Скажу честно, я переживал за этот матч – Белшина находится не на своем месте в турнирной таблице. Не побоюсь этих слов. Команда молодая, азартная, хорошо играет – мне нравится. Есть достаточно много футболистов, которых можно выделить. Единственное, им не везет. Я много игр пересмотрел, им просто не везет. С тем же Динамо Брест они 0:3 проиграли, но не по игре.

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Я рад за своих ребят, они услышали меня, серьезно настроились на игру. Было в первом тайме минут пять, где немного остановились, но потом собрались и довели тайм до логического завершения. В раздевалке поговорили с ребятами. Второй тайм – совсем другая игра: скорость включили, то, что нам необходимо и то, что мы умеем. И конечно те замены, мы сделали. Я очень рад, что ребята, которые вышли на замену, забили. Это супер, когда футболисты выходят на поле с желанием и еще и забивают мячи.

Все хорошо, идем дальше. Нас ждет 30-го очень серьезная игра. На выезде с Динамо Минск, с грандом. Поэтому дадим сейчас ребятам несколько дней отдохнуть и непосредственно с понедельника начнем подготовку к Динамо", – цитирует Вернидуба официальный сайт Шахтера.

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