Вернидуб розкрив секрет нищівної перемоги, яка підняла його Шахтар у трійку лідерів

Український наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Белшиною у 10-му турі чемпіонату Білорусі (4:0).

"Хороша гра. Скажу чесно, я переживав за цей матч – Белшина перебуває не на своєму місці в турнірній таблиці. Не побоюся цих слів. Команда молода, азартна, добре грає – мені подобається. Є достатньо багато футболістів, яких можна виділити. Єдине, їм не щастить. Я багато ігор переглянув, їм просто не щастить. З тим же Динамо Брест вони 0:3 програли, але не по грі.

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Я радий за своїх хлопців, що вони почули мене, серйозно налаштувалися на гру. Було в першому таймі хвилин п'ять, де трохи зупинилися, але потім зібралися і довели тайм до логічного завершення. У роздягальні поговорили з хлопцями. Другий тайм – зовсім інша гра: швидкість увімкнули, те, що нам необхідно і те що ми вміємо. І звичайно ті заміни, що ми зробили. Я дуже радий, що хлопці, які вийшли на заміну, забили. Це супер, коли футболісти виходять на поле з бажанням і ще й забивають м'ячі.

Все добре, йдемо далі. На нас чекає 30-го дуже серйозна гра. На виїзді з Динамо Мінськ, з грандом. Тому дамо зараз хлопцям кілька днів відпочити і безпосередньо з понеділка почнемо підготовку до Динамо", – цитує Вернидуба офіційний сайт Шахтаря.

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