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Разгромная победа парней Вернидуба и фантастический гол в видеообзоре матча Шахтар С – Белшина

22 мая 23:12 35 Читати українською
Разгромная победа парней Вернидуба и фантастический гол в видеообзоре матча Шахтар С – Белшина
Шахтер Солигорск – Белшина – 4:0 – видео голов

Шахтер Солигорск обыграл Белшину в 10-м туре чемпионата Беларуси. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 10 тур

Шахтер Солигорск – Белшина – 4:0

Голы: Бегунов, 21, Подстрелов, 77, 81, Бодул, 88

Команда Юрия Вернидуба доминировала на протяжении всего матча и заслуженно победила аутсайдера первенства. Наибольший вклад в финальный результат сделал Подстрелов, оформив дубль.

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После этой победы Шахтер набрал 18 очков и поднялся на 3 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси – расстояние до лидера составляет лишь 4 очка. У Белшины осталось 3 пункта и последняя позиция.

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22 мая
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Теги
Мир Украинцы за рубежом Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Видеоновости Белшина
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