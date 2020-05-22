Разгромная победа парней Вернидуба и фантастический гол в видеообзоре матча Шахтар С – Белшина

Мир — 22 май 120
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"Джокер" Вернидуба организовал разгромную победу Шахтера – украинский тренер уже в призовой тройке
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Динамо – Рух: чемпиона мира наказывают, (не)приятный сюрприз, слабая игра с клубом Первой лиги, 3 динамовца без заменУкраина — 22 май 1040
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Динамо – Рух: онлайн-трансляция и полное видео матчаУкраина — 22 май 1664
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Хто у Барселоні вболівав за Динамо, а кого застрелили? Призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 22 май 162
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Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную суммуУкраина — 22 май 805