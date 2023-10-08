"Очень интересная игра была. Интенсивная, быстрая с обеих сторон. И они прессинговали по всему полю, и мы то же самое делали. Были ошибки при построениях атаки, но мы это вытерпели, забили свой мяч, победили. Это очень хорошо, что ребята сделали то, чего мне очень хотелось, и не только мне, а всем болельщикам и людям из Кривого Рога.

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Все ребята готовятся с нами одинаково. Пришло их время. Я им всегда говорю, ждите своего часа. Вот они дождались. В частности, Клим Приходько. Очень неплохая игра, мяч забил. Тот же Денис Кузык, Никита Татарков. Все, кто были на поле, выполнили то, что мы у них просили, они отдали все силы на поле, и мы победили. Победы даются только так, через повреждения, через травмы, через терпение.

Планировалось ли до игры, что пенальти будет бить Приходько? Да, мы сразу сказали, что Приходько номер один среди пенальтистов, если пенальти будет назначен. Вакулко был вторым номером, но он травмировался в начале игры. Хотелось бы, чтобы там не было ничего серьезного. Там какие-то проблемы с коленом. Дай бог, чтобы все было хорошо. Перед игрой на тренировке плохо себя почувствовал Дима Хомченовский, поэтому его не было даже в запасе", – поделился Вернидуб в послематчевом комментарии на YouTube-канале Кривбасса.

Напомним, что криворожане благодаря победе над Черноморцем (1:0) возглавили турнирную таблицу, набрав 20 очков – у второго Полесья на 1 пункт меньше.

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