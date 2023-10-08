"Дуже цікава гра була. Інтенсивна, швидка з обох боків. І вони пресингували по всьому полю, і ми те ж саме робили. Були помилки при побудовах атаки, але ми це витерпіли, забили свій м’яч, перемогли. Це дуже добре, що хлопці зробили те, чого мені дуже хотілося, й не лише мені, а всім уболівальникам і людям з Кривого Рогу.

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Усі хлопці готуються з нами однаково. Прийшов їхній час. Я їм завжди кажу, чекайте свою годину. От вони дочекалися. Зокрема, Клим Приходько. Дуже непогана гра, м’яч забив. Той-таки Денис Кузик, Микита Татарков. Усі, хто були на полі, виконали те, що ми в них просили, вони віддали всі сили на полі, й ми перемогли. Перемоги даються тільки так, через пошкодження, через травми, через терпіння.

Чи планувалось до гри, що пенальті буде бити Приходько? Так, ми одразу сказали що Приходько номер один серед пенальтистів, якщо пенальті буде призначено. Вакулко був другим номером, але він травмувався на початку гри. Хотілось би, щоб там не було нічого серйозного. Там якісь проблеми з коліном. Дай боже, щоб все було гаразд. Перед грою на тренуванні погано себе відчув Діма Хомченовський, тому його не було навіть в запасі", – поділився Вернидуб у післяматчевому коментарі на YouTube-каналі Кривбаса.

Нагадаємо, що криворіжці завдяки перемозі над Чорноморцем (1:0) очолили турнірну таблицю, набравши 20 очок – у другого Полісся на 1 пункт менше.

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