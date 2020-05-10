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Вернидуб пытается продлить удачную серию: прямая видеотрансляция матча Витебск – Шахтер Солигорск

16:00 4 Читати українською
Вернидуб пытается продлить удачную серию: прямая видеотрансляция матча Витебск – Шахтер Солигорск
Юрий Вернидуб / ФК Шахтер Солигорск

Витебск принимает Шахтер Солигорск в 8-м туре чемпионата Беларуси. Прямая видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Витебск – Шахтер Солигорск стартовал в 16:00. После 7 туров Шахтер занимает 7 место, набрав 11 очков. Последние три поединка команда Юрия Вернидуба выиграла – два в чемпионате и один в Кубке.

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У Витебска противоположные результаты – команда проиграла два последних поединка и занимает 10 строчку турнирной таблицы с 10 набранными пунктами. Лидером чемпионата остается Слуцк – 15 пунктов в 8 матчах.

К слову, в стартовом составе Витебска оказался украинец Максим Каленчук.

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Витебск – Шахтер Солигорск: прямая трансляция матча 10 мая 2020

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Теги
Видеоновости Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Максим Каленчук Максим Каленчук Витебск Витебск Украинцы за рубежом Мир
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