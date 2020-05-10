Вернидуб намагається продовжити вдалу серію: пряма відеотрансляція матчу Вітебськ – Шахтар Солігорськ

Вітебськ приймає Шахтар Солігорськ у 8-му турі чемпіонату Білорусі. Пряма відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч та онлайн-трансляція Вітебськ – Шахтар Солігорськ стартував о 16:00. Після 7 турів Шахтар посідає 7 місце, набравши 11 очок. Останні три поєдинки команда Юрія Вернидуба виграла – два в чемпіонаті та один у Кубку.
У Вітебська протилежні результати – команда програла два останні поєдинки та посідає 10 позицію турнірної таблиці з 10 набраними пунктами. Лідером чемпіонату залишається Слуцьк – 15 пунктів у 8 матчах.
До слова, у стартовому складі Вітебська опинився українець Максим Каленчук.