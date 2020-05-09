Экс-вингер Карпат забил фантастический гол в Беларуси – его дубль не спас команду от избиения

В рамках 8-го тура чемпионата Беларуси Рух на выезде уверенно одолел Неман. Счет и отчет о матче читайте на Футбол 24.

Чемпионат Беларуси, 8-й тур

Неман – Рух Брест – 2:4

Голы: Кадимян, 68, 90+1 – Васильев, 4, Гречихо, 15, Седько, 55 (пен.), Андроник, 89

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Представитель нижней половины турнирной таблицы Неман на своем поле принимал Рух. Гости уже к середине первого тайма вели с перевесом в два мяча. После перерыва брестчане увеличили свое преимущество еще на один гол.

Спасать гродненскую команду взялся армянский экс-игрок Карпат Гегам Кадимян. На 68-й минуте 27-летний вингер сократил счет шедевральным выстрелом в самый угол ворот. А уже в добавленное время он разогнал атаку на правом фланге, а затем после двух ударов партнеров и сейвов голкипера загнал мяч в пустые ворота.

Поражение опустило Неман с 8 баллами на 14 место, Рух поднялся на 5 строчку, набрав 12 очков.

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