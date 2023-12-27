Всеукраїнське об'єднання тренерів обрало найефективнішого наставника чемпіонату України у році, що минає.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб став найкращим коучем УПЛ 2023 року за підсумками оцінювання Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу.

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Переможця обирали за 5 критеріями: номінальний результат команди, труднощі у вишикуванні та керуванні підопічними, майстерність у роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій. Вернидуб за середнім показником набрав 4,44 бала.

У топ-5 також увійшли: Юрій Калітвінцев з Полісся (4,40), Ігор Йовічевіч за часів роботи в СК Дніпро-1 (4,38), Юрій Максимов з СК Дніпро-1 (4,36) та Руслан Ротань з Олександрії (4,16). До слова, минулого року перемогу святкував Олександр Кучер (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, Кривбас на зимову паузу пішов лідером турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 очки. Стільки ж в СК Дніпро-1, але він поступається криворіжцям за додатковими показниками.

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