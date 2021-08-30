Вернидуб потерял главного бомбардира перед битвой в Лиге чемпионов с Интером, Реалом и Шахтером
Шериф остался без игрока, который приложил немало усилий для исторического выхода в групповой этап ЛЧ.
Тираспольцы на своем официальном сайте объявили о переходе нападающего Энрике Луваннора в саудовский Аль Таавун.
Вернидуб хочет испортить настроение Шахтеру в группе Лиги чемпионов
31-летний бразилец выступал за Шериф всего 2 месяца, но проявил себя очень ярко. Форвард провел 7 матчей в квалификации ЛЧ и забил 4 гола – лучший результат в команде Юрия Вернидуба. Теперь Энрике решил вернуться в Саудовскую Аравию, и Шериф пошел навстречу бомбардиру.
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Добавим, что соперниками команды Вернидуба в группе ЛЧ стали Шахтер, Интер и Реал. Первый тур – домашняя встреча с "горняками" (15 сентября).
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