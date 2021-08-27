"Понятно, что нам выпали три суперклуба. Мы – тоже один из таких. Будем стараться показать себя с лучшей стороны. Реал, Интер, Шахтер – гранды своих стран, постоянно играют в ЛЧ.

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Для нас это сказка. Хочу, чтобы она как можно дольше продолжалась. Шахтер – команда, с которой мы всегда боролись. Хотели всегда победить их, но Шахтер есть Шахтер. Будем думать, как с ними бороться, а там жизнь покажет", – заявил Вернидуб в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Шериф полностью прошел квалификацию и стал первым молдавским клубом в истории группового этапа Лиги чемпионов.

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