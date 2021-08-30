Шериф залишився без гравця, який доклав чимало зусиль для історичного виходу в груповий етап ЛЧ.

Тираспольці на своєму офіційному сайті оголосили про перехід нападника Енріке Луваннора в саудівський Аль Таавун.

Вернидуб хоче зіпсувати настрій Шахтарю в групі Ліги чемпіонів

31-річний бразилець виступав за Шериф всього 2 місяці, але проявив себе дуже яскраво. Форвард провів 7 матчів у кваліфікації ЛЧ та забив 4 голи – найкращий результат у команді Юрія Вернидуба. Тепер Енріке вирішив повернутися до Саудівської Аравії, і Шериф пішов назустріч бомбардиру.

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Додамо, що суперниками команди Вернидуба у групі ЛЧ стали Шахтар, Інтер та Реал. Перший тур – домашня зустріч з "гірниками" (15 вересня).

Ліга чемпіонів 2021/22: Шахтар отримав суперників у груповому турнірі – дежавю з грандами і "український слід"