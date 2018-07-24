Вернидуб: Постараемся удивить Брагу своими козырями

Наставник Зари Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которого Заря сыграет против Браги.

"Мне сложно что-то конкретное сказать. Без сомнения, соперник сильный. Команда заняла четвертое место в прошлом чемпионате Португалии. Сейчас наша научная группа начнет собирать информацию по Браге. Будем планомерно готовиться.

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Чем сильнее соперник, тем интереснее противостояния. Наши ребята понимают, что это отличный шанс проявить себя в матчах международного уровня.

Думаю, стиль игры португальских команд - это быстрый комбинационный, техничный футбол. Постараемся удивить соперника своими козырями и добиться положительного результата", – рассказал Вернидуб в комментарии Команда1.

Напомним, УЕФА утвердил Славутич-Арену местом проведения квалификационных матчей Лиги Европы 2018/19.

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