УЕФА разрешил Заре играть на Славутич-Арене квалификационный раунд Лиги Европы

УЕФА разрешил Заре играть матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в Запорожье.

УЕФА направил письмо Заре, в котором дал согласие на проводення матча третьего квалификационного раунда и плей офф Лиги Европы на стадионе Славутич-Арена в Запорожье, сообщает официальный сайт луганчан.

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Решение о проведении поединков на Славутич-Арене в рамках группового этапа Лиги Европы будет принято позже после визита в Запорожье комиссии УЕФА.

Отметим, запорожский стадион не мог принимать матчи Лиги Европы из-за отсутствия соответствующего уровня освещения, а также из-за отсутствия турникетов у входа на стадионе. Эти недостатки решила местная власть, которой и принадлежит стадион.

Напомним, жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится уже в понедельник, 23 июля в 15:00. Даты проведения встреч – 9 и 16 августа.

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