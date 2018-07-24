Вернидуб: Постараємось здивувати Брагу своїми козирями

Наставник Зорі Юрій Вернидуб прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, за підсумками якого Зоря зіграє проти Браги.

"Мені складно щось конкретне сказати. Без сумніву, суперник сильний. Команда посіла четверте місце в минулому чемпіонаті Португалії. Зараз наша наукова група почне збирати інформацію по Бразі. Будемо планомірно готуватися.

Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

Чим сильніший суперник, тим цікавіше протистояння. Наші хлопці розуміють, що це чудовий шанс проявити себе в матчах міжнародного рівня.

Думаю, стиль гри португальських команд – це швидкий комбінаційний, технічний футбол. Постараємось здивувати суперника своїми козирями і домогтися позитивного результату", – розповів Вернидуб у коментарі Команда1.

Нагадаємо, УЄФА затвердив Славутич-Арену місцем проведення кваліфікаційних матчів Ліги Європи 2018/19.

Рафаїлов: Брага – не найпростіший жереб, хотілося б менш іменитого суперника