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Вернидуб: Постараємось здивувати Брагу своїми козирями

09:17 6 Читать на русском
Вернидуб: Постараємось здивувати Брагу своїми козирями
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Наставник Зорі Юрій Вернидуб прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, за підсумками якого Зоря зіграє проти Браги.

"Мені складно щось конкретне сказати. Без сумніву, суперник сильний. Команда посіла четверте місце в минулому чемпіонаті Португалії. Зараз наша наукова група почне збирати інформацію по Бразі. Будемо планомірно готуватися.

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Чим сильніший суперник, тим цікавіше протистояння. Наші хлопці розуміють, що це чудовий шанс проявити себе в матчах міжнародного рівня.

Думаю, стиль гри португальських команд – це швидкий комбінаційний, технічний футбол. Постараємось здивувати суперника своїми козирями і домогтися позитивного результату", – розповів Вернидуб у коментарі Команда1.

Нагадаємо, УЄФА затвердив Славутич-Арену місцем проведення кваліфікаційних матчів Ліги Європи 2018/19.

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Теги
Зоря Зоря Брага Брага Ліга Європи Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Ліга Європи 2018/19
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