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Вернидуб посетил базу Миная – тренер шокирован уровнем закарпатского клуба

17:22 338 Читати українською
Вернидуб посетил базу Миная – тренер шокирован уровнем закарпатского клуба
Юрий Вернидуб / Фото официального сайта Зари

Новичок Первой лиги пригласил к себе в гости экс-тренера Зари Юрия Вернидуба.

53-летний специалист удивлен инфраструктурой Миная.

Вернидуб назвал свою ошибку в Заре в сезоне 2018/19

"Это исключительно дружественный визит. Познакомился с вице-президентом клуба Евгением Плавайко, и он пригласил приехать и посмотреть, в каких условиях работает клуб. Также пригласил посмотреть команду вживую: посещу товарищеский матч между Минаем и Карпатами. Это мне тоже интересно.

Не исключено, что по итогам увиденного буду что-то подсказывать руководству клуба, давать консультации по поводу развития Миная в будущем. Все-таки, есть какой-то опыт, и охотно поделюсь мыслями.

"Думаю, мой друг Вася Кобин даст мне сыграть в Первой лиге", – Кополовец пошутил над новым тренером Миная

Скажу откровенно – я поражен. Такой инфраструктуры не видел в Украине. Замечательное основное поле, замечательные тренировочные поля. Все есть. Стадион маленький, но уютный и шикарный, можно сказать европейский", – цитирует Вернидуба официальный сайт Миная.

Напомним, закарпатцы по итогам прошлого сезона добыли место в Первой лиге.

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Теги
Первая лига Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Минай Минай
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