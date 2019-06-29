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"Думаю, мой друг Вася Кобин даст мне сыграть в Первой лиге", – Кополовец пошутил над новым тренером Миная

15:02 26 Читати українською
"Думаю, мой друг Вася Кобин даст мне сыграть в Первой лиге", – Кополовец пошутил над новым тренером Миная
Василий Кобин и Михаил Кополовец / ФК Минай

Играющий спортивный директор Миная Михаил Кополовец прокомментировал назначение Василия Кобина на должность главного тренера команды.

"В Первой лиге вы меня однозначно увидите на поле. Думаю, мой друг Вася Кобин даст мне сыграть.

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Почему именно он возглавил Минай? У нас закарпатская команда, а он сам из Закарпатья. Мы стараемся привлекать футболистов и тренеров из этого региона.

Более того, у Кобина невероятный опыт. Он 7 лет работал с Луческу, и, может, передаст свой опыт подопечным", – сказал Кополовец FootballHub.

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Михаил Кополовец Михаил Кополовец Первая лига Видеоновости Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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