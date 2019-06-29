toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Вернидуб відвідав базу Миная – тренер шокований рівнем закарпатського клубу

17:22 718 Читать на русском
Вернидуб відвідав базу Миная – тренер шокований рівнем закарпатського клубу
Юрій Вернидуб / Фото офіційного сайту Зорі

Новачок Першої ліги запросив до себе у гості екс-тренера Зорі Юрія Вернидуба.

53-річний фахівець приємно вражений інфраструктурою Миная.

Вернидуб назвав свою помилку у Зорі в сезоні 2018/19

"Це виключно дружній візит. Познайомився з віце-президентом клубу Євгеном Плавайком, і він запросив приїхати і подивитися, в яких умовах працює клуб. Також запросив подивитися команду наживо: відвідаю товариський матч між Минаєм і Карпатами. Це мені теж цікаво.

Не виключено, що за підсумками побаченого буду щось підказувати керівництву клубу, давати консультації з приводу розвитку Миная в майбутньому. Все-таки є якийсь досвід, і охоче поділюся думками.

"Думаю, мій друг Вася Кобін дасть мені зіграти у Першій лізі", – Кополовець пожартував над новим тренером Миная

Скажу відверто – я вражений. Такої інфраструктури не бачив в Україні. Чудове основне поле, чудові тренувальні поля. Все є. Стадіон маленький, але затишний і шикарний, можна сказати європейський", – цитує Вернидуба офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, закарпатці за підсумками минулого сезону здобули місце у Першій лізі.

blog_ava
Ван-Біссака офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед
14:10
2887
Теги
Зоря Зоря Перша ліга Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Минай Минай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахов офіційно перейшов у Лечче
    Італія — 15:355064 Шахов офіційно перейшов у Лечче
4
год
:
1
хв
Уругвай
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук