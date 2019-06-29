Вернидуб відвідав базу Миная – тренер шокований рівнем закарпатського клубу

Новачок Першої ліги запросив до себе у гості екс-тренера Зорі Юрія Вернидуба.

53-річний фахівець приємно вражений інфраструктурою Миная.

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"Це виключно дружній візит. Познайомився з віце-президентом клубу Євгеном Плавайком, і він запросив приїхати і подивитися, в яких умовах працює клуб. Також запросив подивитися команду наживо: відвідаю товариський матч між Минаєм і Карпатами. Це мені теж цікаво.

Не виключено, що за підсумками побаченого буду щось підказувати керівництву клубу, давати консультації з приводу розвитку Миная в майбутньому. Все-таки є якийсь досвід, і охоче поділюся думками.

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Скажу відверто – я вражений. Такої інфраструктури не бачив в Україні. Чудове основне поле, чудові тренувальні поля. Все є. Стадіон маленький, але затишний і шикарний, можна сказати європейський", – цитує Вернидуба офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, закарпатці за підсумками минулого сезону здобули місце у Першій лізі.