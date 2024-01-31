Ранее сообщалось, что после избрания Андрея Шевченко президентом УАФ организация планирует реформировать судебный корпус. Вроде бы вместо итальянца Лучано Луччи департамент может возглавить Екатерина Монзуль.

Монзуль может завершить карьеру арбитрине – ее сватают на должность в УАФ

"Монзуль для меня – это один из лучших арбитров УПЛ. Во всем мире сегодня очень много женщин-арбитров, и судят они не хуже мужчин. У нас есть равные права, поэтому давайте не будем заниматься сексизмом.

Екатерина долго была в этой системе и она хорошо знает, кто из арбитров беспристрастен и может принести пользу на поле, а кто занимается непонятно чем. Поэтому я желаю ей только успехов и терпения в этой борьбе. И если она изменит систему к лучшему, то respect ей и уважение", – цитирует Вернидуба Украинский футбол.

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