Вернидуб поддерживает замысел Шевченко по реформе судейства: "Это один из лучших арбитров УПЛ"
Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб высказался об украинской арбитрине Екатерине Монзуль.
Ранее сообщалось, что после избрания Андрея Шевченко президентом УАФ организация планирует реформировать судебный корпус. Вроде бы вместо итальянца Лучано Луччи департамент может возглавить Екатерина Монзуль.
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"Монзуль для меня – это один из лучших арбитров УПЛ. Во всем мире сегодня очень много женщин-арбитров, и судят они не хуже мужчин. У нас есть равные права, поэтому давайте не будем заниматься сексизмом.
Екатерина долго была в этой системе и она хорошо знает, кто из арбитров беспристрастен и может принести пользу на поле, а кто занимается непонятно чем. Поэтому я желаю ей только успехов и терпения в этой борьбе. И если она изменит систему к лучшему, то respect ей и уважение", – цитирует Вернидуба Украинский футбол.
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