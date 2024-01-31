Раніше повідомлялося, що після обрання Андрія Шевченка президентом УАФ організація планує реформувати судівський корпус. Нібито замість італійця Лучано Луччі департамент може очолити Катерина Монзуль.

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"Монзуль для мене – це один із найкращих арбітрів УПЛ. У всьому світі сьогодні дуже багато жінок-арбітрів, і судять вони не гірше за чоловіків. Ми маємо рівні права, тому давайте не будемо займатись сексизмом.

Катерина довго була в цій системі і вона добре знає, хто з арбітрів є неупередженим і може принести користь на полі, а хто займається незрозуміло чим. Тому я їй бажаю тільки успіхів та терпіння у цій боротьбі. І якщо вона змінить систему на краще, то respect їй і повага", – цитує Вернидуба Український футбол.

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