Вернидуб підтримує задум Шевченка щодо реформи суддівства: "Це один із найкращих арбітрів УПЛ"
Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб висловився про українську арбітриню Катерину Монзуль.
Раніше повідомлялося, що після обрання Андрія Шевченка президентом УАФ організація планує реформувати судівський корпус. Нібито замість італійця Лучано Луччі департамент може очолити Катерина Монзуль.
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"Монзуль для мене – це один із найкращих арбітрів УПЛ. У всьому світі сьогодні дуже багато жінок-арбітрів, і судять вони не гірше за чоловіків. Ми маємо рівні права, тому давайте не будемо займатись сексизмом.
Катерина довго була в цій системі і вона добре знає, хто з арбітрів є неупередженим і може принести користь на полі, а хто займається незрозуміло чим. Тому я їй бажаю тільки успіхів та терпіння у цій боротьбі. І якщо вона змінить систему на краще, то respect їй і повага", – цитує Вернидуба Український футбол.
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