Вернидуб: Нынешний формат УПЛ – оптимальный

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб считает, что нынешний формат УПЛ наиболее оптимальный для Украины.

"Сейчас сложно ответить однозначно, удалось ли решить кадровые вопросы. Все покажут официальные матчи сезона. Надеюсь и верю, что команда на правильном пути.

УПЛ и ФФУ подтвердили намерение вернуться к формату чемпионата с 16 командами в сезоне 2019/20

Я уже не раз говорил, что нынешний формат чемпионата наиболее оптимальный для Украины. Многие хотят видеть в элите 16 команд, но я пока не понимаю, как такое возможно, если клубы, выходя в премьер-лигу, сразу исчезают с футбольной карты страны...

Я уже не говорю о коллективах из низших дивизионов. В нашем футболе не все так хорошо, как того хотелось бы", – цитирует Вернидуба zbirna.com.

Напомним, что новоиспеченный президент УПЛ Томас Гримм считает, что 12 клубов – это минимум для чемпионата Украины.