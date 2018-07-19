Вернидуб: Нинішній формат УПЛ – оптимальний

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб вважає, що нинішній формат УПЛ найбільш оптимальний для України.

"Зараз складно відповісти однозначно, чи вдалося вирішити кадрові питання. Все покажуть офіційні матчі сезону. Сподіваюся і вірю, що команда на правильному шляху.

УПЛ та ФФУ підтвердили намір повернутися до формату чемпіонату з 16 командами в сезоні 2019/20

Я вже не раз говорив, що нинішній формат чемпіонату найбільш оптимальний для України. Багато хто хоче бачити в еліті 16 команд, але я поки не розумію, як таке можливо, якщо клуби, виходячи в Прем'єр-лігу, відразу зникають з футбольної карти країни...

Я вже не кажу про колективи з нижчих дивізіонів. У нашому футболі не все так добре, як того б хотілося", – цитує Вернидуба zbirna.com.

Нагадаємо, що новоспечений президент УПЛ Томас Грімм вважає, що 12 клубів – це мінімум для чемпіонату України.