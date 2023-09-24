"Понимали, к какому сопернику едем в гости. Полтава всегда борется за самые высокие места, и подтверждение в том, что они в этом году выступали в Лиге конференций. Мы знали, что будет нелегко. Ворскла выиграла три матча подряд, правда, потом уступила Динамо.

Ворскла – Кривбасс – 1:4 – видео голов и обзор матча

Благодарен своим ребятам. Правда в первые 15-20 минут не понимал, что происходит – команда очень много ошибалась. Но потом, когда уже пропустили, очень быстро на это отреагировали. Сравняли счет, вышли вперед. В общем, в первом тайме владели инициативой. Счет по игре, хотя мы могли забить еще больше.

Хочу сказать слова поддержки в адрес Ворсклы, у них еще все впереди. У вас все будет хорошо, надо готовиться от игры к игре и двигаться дальше.

Где бы я ни работал – никогда не смотрел на то, есть ли у меня лидеры. Всегда хочу, чтобы была команда. Когда в команде появляются лидеры – начинаются определенные проблемы. Радует то, что сейчас мы достигаем результата как команда. Набираем очки, а в конце сезона уже увидим, где будем.

Впереди много непростых матчей, плотный график. Только возвращаемся, и сразу через два дня едем в Одессу на Кубок Украины. Затем тяжелая игра против Руха в УПЛ, а там уже посмотрим, где-то переведем дух и отдохнем", – цитирует Вернидуба официальный сайт криворожцев.

Напомним, после 8-ми туров Кривбасс набрал 17 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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