"Розуміли, до якого суперника їдемо в гості. Полтава завжди бореться за найвищі місця, і підтвердження в тому, що вони цьогоріч виступали у Лізі конференцій. Ми знали, що буде нелегко. Ворскла виграла три матчі поспіль, щоправда, потім поступилась Динамо.

Ворскла – Кривбас – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Вдячний своїм хлопцям. Правда, у перші 15-20 хвилин не розумів, що відбувається – команда дуже багато помилялась. Але потім, коли вже пропустили, дуже швидко на це відреагували. Зрівняли рахунок, вийшли вперед. Загалом, у першому таймі володіли ініціативою. Рахунок по грі, хоча ми могли забити ще більше.

Хочу сказати слова підтримки на адресу Ворскли, у них ще все попереду. У вас все буде добре, треба готуватись від гри до гри та рухатись далі.

Де б я не працював – ніколи не дивився на те, чи є у мене лідери. Завжди хочу, щоб була команда. Коли в команді з'являються лідери – починаються певні проблеми. Тішить те, що наразі ми досягаємо результату як команда. Набираємо очки, а наприкінці сезону вже побачимо, де будемо.

Попереду багато непростих матчів, щільний графік. Тільки повертаємось, і одразу за два дні їдемо до Одеси на Кубок України. Потім важка гра проти Руха в УПЛ, а там вже подивимось, десь переведемо дух та відпочинемо", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, після 8-ми турів Кривбас набрав 17 очок і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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