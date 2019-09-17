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Вернидуб: Я знаю, що Зоря в мене за спиною місяці два-три шукала нового тренера

09:11 1482 Читать на русском
Вернидуб: Я знаю, що Зоря в мене за спиною місяці два-три шукала нового тренера
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб зізнався, що міг покинути луганський клуб ще декілька років тому і шкодує, що не зробив цього раніше.

"Вперше питання про відхід з Зорі назріло ще в 2017 році, коли ми виграли бронзу. Не буду виносити сміття з хати, але у мене тоді був конфліктний момент. Частково можна порівняти з "бронзовою" Полтавою: там теж багато обіцяли, але не виконали, тому вони зараз і перебувають в такій ситуації. У нас тоді всі вдали, що третє місце – це в повному порядку речей. Ось тоді у мене з'явилося перше бажання і я шкодую, що не пішов. Тим більше у мене і контракт тоді закінчувався. Це мені буде уроком на все життя.

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А другий момент, коли ми через рік не пройшли в групу Ліги Європи, поступившись Лейпцигу. Перед поєдинком вже в Лейпцигу виник ще один конфлікт. Не хочу заглиблюватися. Я тоді теж був конкретно готовий і на прес-конференції сказав, що будь-який тренер повинен відповідати за свої слова. Завдання було потрапити в груповий етап, але ми не пройшли. Думаю, буде правильно, якщо я повинен подати у відставку. Хоча відразу по приїзду в Київ ми зустрілися з президентом клубу, поговорили. Я шкодую, що піддався на ці вмовляння, тому що це було неправильно: якщо рішення прийняв, то потрібно втілювати в життя.

Я знаю, що у мене за спиною місяці два-три шукали нового тренера. Якщо керівники думають, що я про це не знаю, можу їх розчарувати: я це все розумів. Правильно було підійти до мене і сказати: "Юрій Миколайович, стільки років, ви втомилися, доведіть цей чемпіонат до кінця, а в кінці тиснемо руки і розходимося". Думаю, це було б набагато правильніше, а не шукати якісь причини або чорних кішок в темній кімнаті.

Але я ні в якому разі не ображений і вдячний. Це їхнє право, кожен робить по-своєму. Ні краплини образи немає. У мене теж було кілька хороших пропозицій, я ж чесно говорив керівництву, що у мене є на руках. Коли ми підписували останній контракт, то домовлялися, що відпустять мене. Я завжди сподівався на розуміння і порядність.

Період в Зорі дорогого коштує. Це час залишиться в моєму серці на все життя. Мене якраз перед грою з Динамо 1 вересня, коли я з дружиною прийшов на стадіон, ультрас Зорі попросили під'їхати до сектору на півгодини раніше, щоб попрощатися. Вони подарували мені величезний плакат разом з моїм портретом. Я вдячний цим хлопцям за теплі слова, які вони сказали, що я увійшов в історію Зорі. Я до цього додам, що мені б дуже хотілося, щоб Віктор Скрипник зробив ще крок вперед і зміг з цією командою досягти ще більших висот. Це було б здорово", – цитує Вернидуба UA-football.

Нагадаємо, після відходу із Зорі цього літа Юрій Вернидуб наразі перебуває без роботи. Після відставки Олександра Хацкевича тренера сватали в Динамо, але в підсумку кияни зупинилися на кандидатурі Олексія Михайличенка.

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