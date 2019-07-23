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Рафаилов назвал причину ухода Вернидуба из Зари

13:29 372 Читати українською
Рафаилов назвал причину ухода Вернидуба из Зари
Сергей Рафаилов и Юрий Вернидуб / соцсети

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не ожидал, что Юрий Вернидуб покинет команду в конце прошлого сезона.

"Наверное, произошел эффект усталости тренера, усталости футболистов от тренера. Не могу сказать, что это решение напрашивалось, но всегда команде нужно какое-то решение, чтобы оно встряхнуло.

Бывший тренер сборной Англии и Манчестер Сити хотел возглавить Зарю

Посоветовавшись с президентом, мы приняли такое решение. Юрий Вернидуб сам тоже несколько раз говорил о том, что хочет покинуть команду. Наверное, команде нужен был новый толчок. Посмотрим, состоялся ли этот толчок", – цитирует Рафаилова SportArena.

Напомним, что Юрий Вернидуб покинул Зарю по завершении прошлого сезона, проработав в луганском клубе в течение 9 лет, а новым главным тренером команды назначен Виктор Скрипник.

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Заря Заря Сергей Рафаилов Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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