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Вернидуб имеет шанс вырваться на второе место чемпионата: прямая видеотрансляция матча Шахтер Солигорск – Белшина

19:47 75 Читати українською
Вернидуб имеет шанс вырваться на второе место чемпионата: прямая видеотрансляция матча Шахтер Солигорск – Белшина
Юрий Вернидуб / Сайт Шахтера С

Шахтер Солигорск принимает Белшину в 10-м туре чемпионата Беларуси. Прямая видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер Солигорск – Белшина начнется в 20:00. После 9 туров Шахтер занимает пятое место, набрав 15 очков. Команда Юрия Вернидуба имеет серию из четырех матчей без поражений в чемпионате – три ничьи и одна победа.

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Положение соперника "горняков" значительно хуже. Белшина с тремя зачетными баллами занимает последнюю строчку таблицы. Команда не добыла ни одной победы, на выезде – лишь одно очко. Если Шахтер сможет справиться с аутсайдером, то как минимум на сутки вырвется на второе место.

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Мир Белшина Украинцы за рубежом Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Беларусь Видеоновости
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