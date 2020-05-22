Вернидуб має шанс вирватися на другу сходинку чемпіонату: пряма відеотрансляція матчу Шахтар Солігорськ – Белшина

Шахтар Солігорськ приймає Белшину в 10-му турі чемпіонату Білорусі. Пряма відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар Солігорськ – Белшина розпочнеться о 20:00. Після 9 турів Шахтар посідає п'яте місце, набравши 15 очок. Команда Юрія Вернидуба має серію з чотирьох матчів без поразок в чемпіонаті – три нічиї та одна перемога.

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Становище суперника "гірників" значно гірше. Белшина з трьома заліковими балами посідає останню сходинку таблиці. Команда не здобула жодної перемоги, на виїзді – лише одне очко. Якщо Шахтар зможе впоратися з аутсайдером, то щонайменше на добу вирветься на друге місце.