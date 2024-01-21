Шахтер – Лудогорец: матч официально отменен, "горняки" нашли другого соперника
15:50 - Читати українською
Шахтер и Лудогорец не сыграют 21 января в товарищеском поединке на сборах в Турции.
Товарищеские матчи
Матч отменен
Матч Шахтер – Лудогорец должен был стартовать 21 января в 16:30 по киевскому времени. Из-за неблагоприятных погодных условий игра в Анталье была отменена, сообщает официальный сайт "горняков".
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Вместо Лудогорца соперником Шахтера станет армянский Пюник. Игра состоится в понедельник, 22 января. Начало – в 14:30 по киевскому времени. Этот спарринг и станет дебютным для команды Марино Пушича на сборах в Турции.
Игру Шахтер – Пюник можно будет посмотреть в клубном YouTube-канале Шахтера.
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