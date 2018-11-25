Олимпик – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Олимпик и Заря сыграли вничью в 16 туре УПЛ (1:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины 2018/2019, 16-й тур

Олимпик – Заря – 1:1

Голы: Балашов, 58 (пен) – Вернидуб, 51

Олимпик и Заря расписали боевую ничью

Команды забили по голу во втором тайме. Сначала Вернидуб сделал счет 1:0 в пользу Зари, а затем Балашов восстановил паритет с пенальти.

Шевчук: у Зари был только один момент – они с него забили

Финальный свисток главного арбитра зафиксировал результативную ничью. Заря набрала 22 очка и осталась на седьмой строчке, в то время как Олимпик набрал 19 зачетных баллов и поднялся на девятое место.