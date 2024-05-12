МЛС недавно ввела новое правило: если футболист находится более 15 секунд на газоне из-за повреждения и нуждается в медицинской помощи, то судья может отправить его за боковую линию на две минуты.

Интер Майами оформил эффектный камбэк с одним из аутсайдеров после 0:2 – Кривцов неудачно вернулся после травмы

Жертвой этого правила стал Месси. В конце первого тайма матча между Интером Майами и Монреалем против аргентинца нарушили правила. Лионель заработал опасный штрафной, но не смог его исполнить, потому что был задержан за боковой линией.

В этот момент камера поймала эмоцию суперзвезды. Месси за пределами поля разочарованно сказал: "Такие правила. Это все неправильно". Тренер Интера Майами также считает, что его команда получила наказание, хотя сама пострадала.