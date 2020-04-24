Хачериди получил длительную дисквалификацию за скандальное удаление и неспортивное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ решил наложить санкции на Евгения Хачериди за неспортивное поведение в матче 5 тура чемпионата Беларуси Витебск – Динамо Брест.

Напомним, Динамо Брест уступило Витебску в 5 туре чемпионата Беларуси, пропустив единственный гол с пенальти под занавес поединка. Арбитр матча удалил двух игроков – Габи Кики и Евгения Хачериди. Последний получил прямую красную карточку за удар соперника ногой, а после поединка пытался разобраться с арбитром Сергеем Чистовым.

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За свои действия 32-летний Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей и получил штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен), сообщает официальный сайт Ассоциации Белорусской федерации футбола.

Чуть менее строгую санкцию получил Сергей Лапицкий (массажист Динамо Брест). Он пропустит 3 игры и заплатит 3 базовые величины штрафа.

Ожидается, что санкции к украинцу применит и Динамо Брест, но пока клуб не объявлял о дисциплинарных мерах в отношении бывшего защитника сборной Украины.

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