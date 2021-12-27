"Думаю, Вернидуб – это самый сильный тренер в местном чемпионате за последнее время. Он играл с Зарей в групповом турнире Лиги Европы, хорошо работал в белорусском Шахтере из Солигорска. Воспринял эту новость очень позитивно, поэтому теперь даже хочу остаться в Шерифе, чтобы проявить себя с этим тренером.

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Он подписывал контракт с клубом уже после того, как команда ушла в отпуск. Но разговоры о том, что он может возглавить Шериф, появились еще по ходу чемпионата.

С Юрием Николаевичем мы знакомы по чемпионату Украины. Как-то раз в поезде встретились. Знаю его по Запорожью, его сын опекал меня в Металлурге, и сам тренер смотрел все матчи дубля, первой команды. Очень рад и хочу с ним поработать", – цитирует Близниченко Команда 1.

Напомним, 18 декабря Шериф объявил о подписании контракта с Юрием Вернидубом. Новая команда украинского специалиста после 20 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Молдовы.

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