"Думаю, Вернидуб – це найсильніший тренер у місцевому чемпіонаті за останній час. Він грав із Зорею в груповому турнірі Ліги Європи, добре працював в білоруському Шахтарі з Солігорська. Сприйняв цю новину дуже позитивно, тому тепер навіть хочу залишитися в Шерифі, щоб проявити себе з цим тренером.

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Він підписував контракт з клубом вже після того, як команда пішла у відпустку. Але розмови про те, що він може очолити Шериф, з'явилися ще по ходу чемпіонату.

З Юрієм Миколайовичем ми знайомі по чемпіонату України. Якось раз в поїзді зустрілися. Знаю його по Запоріжжі, його син опікав мене в Металурзі, та й сам тренер дивився всі матчі дубля, першої команди. Дуже радий і хочу з ним попрацювати", – цитує Блізніченка Команда 1.

Нагадаємо, 18 грудня Шериф оголосив про підписання контракту з Юрієм Вернидубом. Нова команда українського фахівця після 20 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату Молдови.

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