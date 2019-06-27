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Вернидуб заявил, что Заря задолжала ему деньги

14:46 252 Читати українською
Вернидуб заявил, что Заря задолжала ему деньги
Юрий Вернидуб / фото Дениса Руденко

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб заявил, что у него нет претензий к луганскому клубу.

"Нужно сказать, что тяжелым получился не только прошлый, но и предыдущий сезон. Мы заняли в нем четвертое место, проиграв в решающем матче Ворскле в Полтаве. Выиграй мы – были бы третьими.

Вернидуб признался, когда начнет рассматривать варианты продолжения карьеры – ожидать быстрого возвращения не стоит

Были не только эмоции. Когда два года назад мы стали бронзовыми призерами, я понимал, что следующий чемпионат будет еще тяжелее. Так и получилось. В тот год слишком много ушло от нас футболистов. Мы пытались заполнить вакансии, пригласив ряд молодых и перспективных игроков из Днепра. Но оказалось, что не все так просто. Для развития молодых футболистов нужно время. Стабильности же, о которой мечтает каждый тренер, не было.

Когда создаешь боеспособный коллектив, который выигрывает бронзу, а потом видишь, как все это разрушается и лепится заново – это, поверьте, трудно. И не только для меня – для любого тренера! Но Заре было к этому не привыкать – пять лет каждые полгода в составе были большие кадровые изменения.

Вернидуб мог возглавить сборную Беларуси

Какие могут быть обиды? Я работал в Заре много лет, пережив с ней много приятных мгновений! Надеюсь только, что клуб выплатит мне долги, которые остались. Ведь я по-человечески отношусь, простив компенсацию за год контракта. Шаг навстречу я сделал. Жду того же в ответ", – цитирует Вернидуба Спорт-Експрес.

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