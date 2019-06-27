Вернидуб заявив, що Зоря заборгувала йому гроші

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб заявив, що у нього немає претензій до луганського клубу.

"Потрібно сказати, що важким вийшов не тільки минулий, а й попередній сезон. Ми посіли в ньому четверте місце, програвши у вирішальному матчі Ворсклі в Полтаві. Виграй ми – були б третіми.

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Були не тільки емоції. Коли два роки тому ми стали бронзовими призерами, я розумів, що наступний чемпіонат буде ще важчим. Так і вийшло. У той рік аж надто багато пішло від нас футболістів. Ми намагалися заповнити вакансії, запросивши низку молодих і перспективних гравців з Дніпра. Але виявилося, що не все так просто. Для розвитку молодих футболістів потрібен час. Стабільності ж, про яку мріє кожен тренер, не було.

Коли створюєш боєздатний колектив, який виграє бронзу, а потім бачиш, як все це руйнується і ліпиться заново – це, повірте, важко. І не тільки для мене – для будь-якого тренера! Але Зорі було до цього не звикати – п'ять років кожні півроку у складі були великі кадрові зміни.

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Які можуть бути образи? Я працював у Зорі багато років, переживши з нею багато приємних миттєвостей! Сподіваюся лише, що клуб виплатить мені борги, які залишилися. Адже я по-людськи ставлюся, пробачивши компенсацію за рік контракту. Крок назустріч я зробив. Чекаю того ж у відповідь", – цитує Вернидуба Спорт-Експрес.