Вернидуб стал лучшим тренером Украины 2018 года

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб был признан лучшим тренером Украины 2018 года.

Юрий Вернидуб был официально признан лучшим тренером Украины 2018 года.

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Церемония состоялась на Славутич Арене в Запорожье перед финальным матчем Кубка Украины Ингулец – Шахтер (0:4).

Сезон 2017/18 Заря завершила на 4 строчке в УПЛ, на которой, к слову, находится и сейчас, с большим отрывом уступая Александрии. Сейчас у "черно-белых" 39 очков.

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