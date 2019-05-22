Вернидуб взял на себя вину за "худший чемпионат в карьере"

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился эмоциями после поединка со Львовом (0:0) в 30-м туре УПЛ.

"Что комментировать, если ничья 0:0? У нас было намного больше моментов, но мы их не использовали. Не нашлось лидера, не нашлось исполнителя в тех моментах, когда нужно отдать последний пас или попасть в ворота.

Сухая ничья Львова и Зари в видеообзоре поединка УПЛ

Весь этот чемпионат, лично для меня – худший. Даже в том сезоне, когда мы проиграли только в последней игре третье место – мы бились до конца. Гораздо интереснее было. В этом году очень много потеряли. До сих пор понять не могу, как проиграли в Кубке Ингульцу. Трудно говорить. Повторюсь, для меня это худший чемпионат. Очевидно, я как тренер, не смог сделать все для того, чтобы мы выступили лучше", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Отметим, что нулевая ничья в матче со Львовом позволила Зари остаться на 4-м месте в турнирной таблице. По дополнительным показателям луганчане опережают Мариуполь.