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4 немецких звезды, которых Бавария будет торговать в 2020-м – роскошный список

14:40 56 Читати українською
4 немецких звезды, которых Бавария будет торговать в 2020-м – роскошный список
Трансферные цели Баварии / Коллаж Sport1

В следующем году "рекордмайстер" может подорвать рынок не одним ценным талантом.

Бавария больше не планирует громких трансферов этим летом, однако держит на радаре 4 немецких футболистов, которыми хочет усилиться через год, пишет Sport1.

В списке голкипер Шальке Александр Нюбель, форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер, вингер Манчестер Сити Лерой Сане и хавбек Байера Кай Гаверц. Трансферы этих футболистов будут типичным стилем Ули Хенесса и партнеров – в основу его стратегии заложено приглашение самых талантливых немецких игроков.

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Что интересно, Бавария реально может пригласить их всех следующим летом. Нюбель и Вернер не продлевают контракты со своими клубами (действующие до июля 2020 года) – уже зимой с ними можно будет подписать соглашение и переманить свободными агентами.

Мюнхенцы далеко продвинулись в трансфере Сане, помешала только травма. А переговоры с Гаверцем идут очень хорошо. Последние двое будут стоить в среднем по 100 миллионов евро. Нормальная сумма для Баварии, если учитывать, что в это лето клуб сэкономил, пригласив временные варианты в лицах Коутиньо и Перишича.

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Лерой Сане Лерой Сане Александер Нюбель Александер Нюбель Бавария Бавария Германия Кай Хаверц Кай Хаверц Трансферы Баварии Тимо Вернер Тимо Вернер
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