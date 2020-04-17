Вернер может оформить сенсационный трансфер в Серию А, – GdS

Форвард немецкого РБ Лейпциг Тимо Вернер в ближайшее трансферное окно может сменить Бундеслигу на итальянскую Серию А.

Интер нацелился на звездного нападающего "быков", сообщает La Gazzetta dello Sport.

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На Джузеппе Меацца Вернер должен заменить Лаутаро Мартинеса, на которого охотится испанская Барселона. Форвард РБ Лейпциг – фаворит "нерадзурри". Если менеджмент миланцев не сможет договориться о трансфере 24-летнего немца, то перейдет к рассмотрению других кандидатур. В шорт-листе Интера также Антони Марсьяль (МЮ), Лука Йович (Реал) и Виктор Осимхен (Лилль).

В нынешнем сезоне Тимо Вернер провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 мячей. В случае перехода он станет первым немцем в черно-синей футболке со времен Лукаса Подольски в сезоне 2014/15.

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