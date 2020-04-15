Клопп требует немедленной встречи с Вернером – топ-трансфер Ливерпуля может сорваться

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил лично заняться трансферными делами "красных".

Ливерпуль считает нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера приоритетной целью и не намерен упустить шанс подписать игрока.

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Юрген Клопп лично хочет встретиться с 24-летним форвардом, чтобы убедить его присоединиться к мерсисайдцам, сообщает Bild. Встречу двух немцев сейчас трудно организовать, поскольку Европа пока парализована пандемией.

До 15 июня клаусула Тимо составляет около 60 млн евро, поэтому Ливерпулю нужно действовать немедленно, ведь они не являются единственными претендентами на Вернера.

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