Верес минимально обыграл Кривбасс и остался в тройке лидеров чемпионата Украины. Смотрите видео гола и обзор поединка Кривбасс – Верес на Футбол 24.

Кривбасс мог открыть счет на 7 минуте – Вернидуб-младший немного неточно пробил после подачи с углового. Верес ответил двумя неплохими дальними ударами, а на 28 минуте Дахновский шикарным ударом от перекладины отправил мяч в ворота Кривбасса.

Верес победил Кривбасс и поднялся на вторую позицию в УПЛ – команда Вернидуба не забила в четвертом матче подряд

После этого голы подопечные Вернидуба больше владели мячом, но моментов создать им не удавалось. Более того, Верес огрызался контратаками. Впрочем, матч так и завершился победой гостей со счетом 1:0.