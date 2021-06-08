Ровенский коллектив уже определился с аренами, на которых будет проводить свои поединки в Премьер-лиге в сезоне 2021/22.

Верес определился с городами, где будет играть в УПЛ / Facebook клуба

Луцкий стадион Авангард будет основным для Вереса во время домашних матчей украинской элиты в грядущем сезоне, информирует официальный сайт "народных".

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Также было заявлено еще две резервных арены: Авангард, который располагается в Ровно и находится на стадии реконструкции, и Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Заметим, кроме команды Юрия Вирта, повышение в классе по итогам сезона Первой лиги завоевали еще Черноморец и Металлист 1925.

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