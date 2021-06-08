Полузащитник Евгений Пасич стал игроком Вереса, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

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27-летний футболист присоединился к команде Юрия Вирта в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на два года.

Верес – не чужой для Евгения клуб: в сезоне 2017/18 он сыграл за "красно-черных" 12 матчей. Кроме того, в команде выступает его родной брат Геннадий.

Напомним, последним коллективом Евгения был Олимпик. За донецкую команду в прошлом сезоне он провел 24 матча, в которых отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока 400 тысяч евро.

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