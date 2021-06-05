Состоялись субботние поединки в рамках 29-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 29-й тур

Верес – Авангард – 5:1

Голы: Сергийчук, 8, Бородай, 15, (аг.), Дахновский, 22, Петько, 61, Шестаков, 81 – Похитайло, 88

Оболонь – Горняк-Спорт – 0:1

Гол: Твердохлиб, 74

Прикарпатье – Волынь – 1:0

Гол: Сондей, 25

Удаление: Недилько, 76 (Волынь)

Черноморец – Альянс – 0:2

Голы: Ярошенко, 56, Шарай, 69

Кремень – Металлист 1925 – 0:4

Голы: Блажко, 19, Батюшин, 31, 75, Голодюк, 34

ВПК-Агро – Кристалл – 1:2

Голы: Шевченко, 76 – Вакуленко, 74, 89

Нива – Агробизнес – 1:0

Гол: Когут, 8, (аг.)

Николаев – Полесье – 0:1

Гол: Островский, 55

Верес в первом поединке игрового дня уничтожил Авангард. Результат был добыт уже к 22 минуте благодаря голам Сергийчук и Дахновского и автоголу Бородая. Петько и Шестаков добили соперника после перерыва, а Похитайло ответил голом престижа под занавес встречи.

Верес нашел стадион для домашних матчей в УПЛ

Металлист 1925 разбил Кремень и стал обладтелем третьей путевки в УПЛ. Здесь также победа была одержана еще до перерыва благодаря голам Блажко, Батюшина и Голодюка. А во второй половине Батюшин установил окончательный счет.

А ближайшие преследователи харьковчан – Николаев и Агробизнес – синхронно проиграли и потеряли надежду на выход в Премьер-лигу. "Корабелы" минимально уступили Полесью (0:1), а Агробизнес проиграли тернопольской Ниве из-за автогола Когута.

Черноморец же неожиданно потерпел фиаско во встрече с Альянсом. Первая половина прошла без голов, а во втором тайме одесситы пропустили от Ярошенко и Шарая.

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