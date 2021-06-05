Первая лига: Металлист 1925 оформил выход в УПЛ, Верес поиздевался над Авангардом, неожиданное поражение Черноморца
Состоялись субботние поединки в рамках 29-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Первая лига 2020/21, 29-й тур
Верес – Авангард – 5:1
Голы: Сергийчук, 8, Бородай, 15, (аг.), Дахновский, 22, Петько, 61, Шестаков, 81 – Похитайло, 88
Оболонь – Горняк-Спорт – 0:1
Гол: Твердохлиб, 74
Прикарпатье – Волынь – 1:0
Гол: Сондей, 25
Удаление: Недилько, 76 (Волынь)
Черноморец – Альянс – 0:2
Голы: Ярошенко, 56, Шарай, 69
Кремень – Металлист 1925 – 0:4
Голы: Блажко, 19, Батюшин, 31, 75, Голодюк, 34
ВПК-Агро – Кристалл – 1:2
Голы: Шевченко, 76 – Вакуленко, 74, 89
Нива – Агробизнес – 1:0
Гол: Когут, 8, (аг.)
Николаев – Полесье – 0:1
Гол: Островский, 55
Верес в первом поединке игрового дня уничтожил Авангард. Результат был добыт уже к 22 минуте благодаря голам Сергийчук и Дахновского и автоголу Бородая. Петько и Шестаков добили соперника после перерыва, а Похитайло ответил голом престижа под занавес встречи.
Верес нашел стадион для домашних матчей в УПЛ
Металлист 1925 разбил Кремень и стал обладтелем третьей путевки в УПЛ. Здесь также победа была одержана еще до перерыва благодаря голам Блажко, Батюшина и Голодюка. А во второй половине Батюшин установил окончательный счет.
А ближайшие преследователи харьковчан – Николаев и Агробизнес – синхронно проиграли и потеряли надежду на выход в Премьер-лигу. "Корабелы" минимально уступили Полесью (0:1), а Агробизнес проиграли тернопольской Ниве из-за автогола Когута.
Черноморец же неожиданно потерпел фиаско во встрече с Альянсом. Первая половина прошла без голов, а во втором тайме одесситы пропустили от Ярошенко и Шарая.