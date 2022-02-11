"Півзахисник Едвард Кобак та нападник Ігаль Брук – молоді футболісти, яким ще потрібен час на адаптацію в нашій команді. Прийняли рішення не підписувати з ними контракти.

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Роздумували над варіантом взяти їх і відправити одразу в оренду. Але, зрештою, від такого варіанту також відмовилися", – цитує слова Шевчука на засіданні наглядової ради Вереса офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, команда Юрія Вірта після першої частини сезону розташувалась на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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