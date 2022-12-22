Правый защитник Денис Балан снова будет выступать в чемпионате Украины после непродолжительного вояжа заграницу.

29-летний игрок присоединился к Вересу, сообщает официальный сайт ровенчан . Контракт рассчитан на полтора года.

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Денис стал первым зимним новичком "народных". Последним его клубом был словацкий ВиОн, за который украинец выступал с лета и наиграл 6 матчей.

Балан является воспитанником Динамо, но за первую команду не играл. Самым успешным периодом в карьере можно считать выступления за Ингулец в течение 2017-2021 годов (90 матчей).