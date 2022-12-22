Верес повернув з-за кордону вихованця Динамо – перший зимовий трансфер рівнян
Правий захисник Денис Балан знову виступатиме у чемпіонаті України після нетривалого вояжу закордон.
29-річний гравець приєднався до Вереса, повідомляє офіційний сайт рівнян. Контракт розрахований на півтора року.
"Де всі футболісти? В туалеті були?": Вірт пригрозив гравцям Вереса розривом контракту за неналежне ставлення до роботи
Денис став першим зимовим новачком "народних". Останнім його клубом був словацький ВіОн, за який українець виступав з літа і награв 6 матчів.
Балан є вихованцем Динамо, але за першу команду не грав. Найуспішнішим періодом у кар'єрі можна вважати виступи за Інгулець протягом 2017-2021 років (90 матчів).
Інгулець у "болотяному" матчі дотис Верес – кураж голкіперів, нерви Вірта і друга поспіль перемога Бартуловіча