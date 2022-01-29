Товарищеский матч

Верес – Карвина – 3:4

Голы Вереса: М.Шестаков, 38, Сергийчук, 63 (пен.), Панасенко, 65 (пен.)

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Начало матча не предвещало много голов, команды особо не обостряли игру, но к перерыву подопечные Вирта вышли вперед.

Во втором тайме уже чехи забрали инициативу и трижды забили украинцам. Несмотря на "холодный душ", футболисты Вереса сумели выровнять счет – 3:3. Все же последнее слово было за Карвиной, чехи одержали минимальную победу в этой перестрелке.

Напомним, после 18-ти туров УПЛ Верес расположился на 9-й строчке.

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