Верес в матче с 7-ю голами проиграл аутсайдеру чемпионата Чехии
Товарищеский матч
Верес – Карвина – 3:4
Голы Вереса: М.Шестаков, 38, Сергийчук, 63 (пен.), Панасенко, 65 (пен.)
Шевчук озвучил главную проблему Вереса
Начало матча не предвещало много голов, команды особо не обостряли игру, но к перерыву подопечные Вирта вышли вперед.
Во втором тайме уже чехи забрали инициативу и трижды забили украинцам. Несмотря на "холодный душ", футболисты Вереса сумели выровнять счет – 3:3. Все же последнее слово было за Карвиной, чехи одержали минимальную победу в этой перестрелке.
Напомним, после 18-ти туров УПЛ Верес расположился на 9-й строчке.
Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter