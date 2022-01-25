"Мы реально оцениваем свой уровень. Большое спасибо главному тренеру Вереса Юрию Вирту, его тренерскому штабу и игрокам. Команда после первой части сезона УПЛ находится на 9-м месте – это отличная работа для первого сезона в элите. Руководство клуба и тренерский штаб решили сделать точечные усиления. Акцент на качество, а не количество.

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Мы имеем проблему в том, что у клуба нет своих воспитанников. Мы ведем активную работу с командой U-19 и ДЮСШ города Ровно. Без молодежи нет будущего у команды. Winter Cup-2022? Хорошо, что мы участвуем в этом соревновании, которое проходит впервые. В нем сыграют очень амбициозные команды: Металлист Ярославского, Полесья Буткевича, возглавивший Григорчук Черноморец.

Для нас большая честь принять участие в Winter Cup-2022. Уверен, что он будет очень ярким и к нему будет приковано большое внимание болельщиков. История этого турнира только начинается. Возможно, в следующем году будет две или даже три группы команд-участниц. Нам пришлось скорректировать свой календарь под турнир, но для нас это только плюс. Больше будет матчей, где игроки смогут проявить себя. Мы знаем, что футболисты больше любят играть, чем тренироваться. Это будет отлично", – поделился Шевчук в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Верес расположился на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ после первой части сезона.

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